Virton: première édition du Festival du Film Engagé

Le festival est organisé par le Centre d'Education Permanente et de Promotion Sociale des Travailleurs, le CEPPST, une asbl qui développe, avec la FGTB, de nombreuses activités et formations pour travailleurs avec ou sans emploi, et qui lutte contre les différents mécanismes d’exclusion des publics fragilisés.

Ces jeudi et vendredi, en partenariat avec le Ciné Patria de Virton, le centre organise son premier Festival du Film Engagé.

Jeudi soir en avant-première, le dernier film de Benoît Mariage, "Habib". Benoît Mariage qui est le parrain du Festival. Et puis une journée de vendredi bien remplie comme l'explique Anne Binet, la Directrice du CEPPST :

"Une journée où nous accueillons les Frères Dardenne, pour le film Tori et Lokita, que nous allons montrer trois fois sur la journée de vendredi. Il y aura d'autres films: la syndicaliste, l'employée du mois et cravate. Et enfin nous avons donné la parole et la caméra à un groupe de jeunes de Virton, qui ont réalisé une capsule vidéo pour donner leur point de vue sur la montée de l'extrême droite dans nos sociétés."

Programme complet sur le site du Cinéma Patria. Réservations au 063/582028. Il reste des places notamment pour la soirée d'ouverture.