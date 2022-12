Virton: premier Salon de la Mode Durable ces 3 et 4 décembre au Franklin

Black friday, pré-soldes... Les marques usent de subterfuges pour sans cesse nous pousser à consommer, surtout dans le domaine des vêtements.

Pour mettre en lumière d'autres façons de consommer, Virton accueillera son premier Salon de la Mode Durable ces 3 et 4 décembre. Organisé par "Inspire", il aura lieu au Franklin et Camille Arnould nous présente le programme :

"Le salon va se dérouler en trois temps, avec pour commencer un pop-up store, différents créateurs de vêtements, d'accessoires, qui travaillent tous de manière responsable, à la fois d'un point de vue de l'environnement et d'un point de vue social.

Pour la seconde partie du salon, Léonore Arnould donnera une conférence qui donnera des pistes pour passer de la fast-fashion, à une mode plus durable. Et enfin le dimanche, une troc-party qui propose de déposer des vêtements en bon état, dont vous ne vous servez plus, et que vous pourrez échanger contre d'autres. Les vêtements qui ne trouveront pas preneur seront offerts à une association."