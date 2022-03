Virton : les élèves de l’école spécialisée de Saint-Mard ont reçu la visite de Saule

Ce mardi après-midi, Saule s’est invité dans une classe à l’école spécialisée de Saint-Mard. Les élèves ont eu l’occasion de se mettre dans la peau d’un journaliste et de poser des questions à l’artiste.

"Je ne suis pas là pour leur répondre que c’est incroyable d’être un chanteur connu. Je trouve que les rencontres en classe sont intéressantes quand on évoque un parcours. Et ne pas juste parler que des réussites mais aussi des échecs", nous explique Saule.

De leur côté, les élèves étaient ravis de le rencontrer. "C'est un chanteur simple, c'est quelqu'un de marrant. C'était une bonne découverte", raconte Salam, un des jeunes de la classe.

Avant la rencontre, les élèves ont dû mener des recherches sur le chanteur belge et préparer leurs questions avec l’aide de leur professeur de français, Christophe Gillard : "C’est une belle opportunité pour eux de rencontrer quelqu’un du monde artistique et avoir accès au monde de la culture qu’ils ne connaissent pas forcément. Parce qu’on a beaucoup d’élèves qui sont issus de familles un peu défavorisées et les spectacles ne sont pas leur priorité première."



Les élèves ont quitté la classe, non seulement avec des souvenirs plein la tête, mais aussi avec des places pour le concert de Saule prévu ce dimanche 20 mars à 18h au Rox de Rouvroy. Un concert organisé dans le cadre de la semaine de la francophonie et de la 7e édition de " Chante en français ", opération provinciale qui consiste à écrire et composer des chansons à l’école.