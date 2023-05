Virton : le nouveau gestionnaire de la piscine est désigné

C’est confirmé, la piscine de Virton change de gestionnaire. Dans un communiqué commun, la Ville de Virton et Idélux annoncent qu' "après 4 années de gestion par la société Equalia, l’intercommunale IDELUX a choisi le groupe Récréa pour gérer, animer et exploiter dès le 1er juin la Piscine de Virton pour les 10 prochaines années. Dans un premier temps, une fermeture du 1er au 18 juin permettra d’intégrer et de former les équipes à la méthode Récréa et de co-construire ensemble le nouveau projet."

Comme son prédécesseur, Récréa est un groupe français spécialisé dans la gestion déléguée d’équipements de sport et loisir. "Aujourd’hui, plus d’une centaine de collectivités lui font confiance. Avec la reprise de la Piscine de Virton, le groupe s’implante désormais en dehors de ses frontières ", ajoute le communiqué précisant que de nouvelles activités aquatiques et bien-être allaient être proposées.

Rappelons que depuis plusieurs années, les relations entre la Ville de Virton et Equalia étaient tendues.