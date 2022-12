Virton : Jean Maquel, roi du pâté gaumais pour la 14e fois

Aux côtés des "indécrottables", comme Jean Maquel ou Dominique Palate, on retrouvait aussi quelques jeunes compétiteurs venus défier les principaux habitués. "Je viens de Malmédy et j’ai toujours voulu participer au concours. Alors cette année, je me suis décidé ! Je ne me suis pas vraiment préparé, je le fais pour le plaisir", nous explique Jérôme Meys qui a terminé sur la troisième marche du podium avec 1045 g. En deuxième position, c’est Johan Deruette qui talonne le numéro 1 (36 g les séparaient !). Son secret pour réussir ? Boire de l’Orval ! "Le pâté était un peu sec cette année. Du coup, pour le faire descendre plus facilement, je bois de l’Orval avec ! Et juste avant le concours, je suis allé courir 4 km pour faire de la place !", rit-il.