Virton : "Inspire", une micro-entreprise pour se rencontrer autour de nombreuses animations et évènements

Il y a 2 ans et demi, Camille Arnould crée "Inspire" dans le but de permettre aux citoyens de se rencontrer dans un milieu rural.

"Je désire surtout faire connaître le savoir-faire des artisans locaux, précise Camille Arnould. J’organise des ateliers ponctuels et des évènements sur des journées entières".

Le samedi 3 et le dimanche 4 décembre , sous l’impulsion d’Inspire, a lieu le salon de la mode durable. L’occasion de participer à une conférence sur la fast fashion et de participer à une Troc party pour échanger les vêtements en bon état que l'on ne porte plus avec ceux d'autres personnes. Le but est de faire prendre conscience qu’il est possible de combiner la mode et le développement durable.