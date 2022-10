Virton : exposition dédiée à Marguerite Brouhon au Musée gaumais

Ce week-end, s’ouvre une exposition très attendue, au Musée gaumais de Virton.

L’exposition consacrée à l’artiste Marguerite Brouhon. Cette grande dame aurait eu 100 ans cette année. Née à Virton en 1922, elle y est décédée en 2004.

" À Virton, elle a laissé, pour la plupart des gens, l’image d’une femme fantasque, rebelle et même marginale. Ramener à ce portrait hâtif cette peintre si connue, qui fut aussi illustratrice, conteuse, poétesse et écrivaine, serait pourtant trop réducteur ", explique Didier culot, conservateur du Musée gaumais. " La confiner dans l’illustration de quelques fées, de nombreux chats et, çà et là, de lugubres carrosses à têtes de morts, ne le serait pas moins ", ajoute-t-il.

Il était donc temps de lui rendre justice avec cette exposition rétrospective qui présente de nombreux tableaux de l’artiste mais pas seulement : " On a eu accès à tout un fonds d’archives et de documents personnels de l’artiste, ce qui nous a permis de reconstituer en quelque sorte une espèce de petit musée imaginaire. L’exposition commence donc par cette fameuse porte bleue qui est familière au cœur de beaucoup de Virtonais puisqu’ elle était très visible dans sa maison au bord du Ton. Donc, on a voulu la reconstituer ici au milieu des objets qui peuplaient son univers, des objets décoratifs, des petits tableaux, des effigies de chats bien entendu et tout un tas de documents qu’elle écrivait chaque fois qu’elle était chez elle ", précise Didier Culot.

L’exposition est à découvrir au Musée gaumais du 15 octobre au 7 janvier.

De plus, des poèmes de l’artiste seront déclamés les 26 et 27 novembre ainsi que les 16 et 17 décembre, dans la chapelle du Carmel. La Biblio’nef exposera aussi des œuvres de Marguerite Brouhon, à partir du 8 novembre.