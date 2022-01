Viroinval : Des vergers dans les cimetières et aux abords des églises

La commune de Viroinval à la riche biodiversité fait partie du Parc naturel Viroin-Hermeton. Une politique active est menée pour la conservation de la nature et l’accueil de la vie sauvage.

Baudouin Schellen – Bourgmestre de Viroinval

"Dans le cadre de cette dynamique, on a voulu ramener la nature au quotidien dans nos cimetières. Des plantations ont été effectuées avec l’aide du Parc naturel qui pilote ces projets. Il y a un rôle didactique via des étiquettes donnant le nom des variétés, la période de fructification… Cela demande une surveillance à la fois de spécialistes attachés au Parc naturel, des ouvriers communaux des citoyens bénévoles".

C’est autour de l’église d’Olloy-sur-Viroin que les arbres fruitiers sont les plus nombreux. Le verger a été planté par les bénévoles du PCDN, le Plan communal de développement de la nature. Ils ont été les pionniers de la préservation des vieux fruitiers hautes tiges et de la sauvegarde des variétés locales. Un inventaire des plus anciens sujets a été effectué dans toute la région.