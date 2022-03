Viril, féminine, quels sont les codes ?

Détruire les clichés autour de la masculinité, c’est l’objectif de Ben Névert, un youtubeur qui propose les vidéos Entre mecs, sous forme de tables rondes, pour parler de virilité, émotion, sexualités, mode, cosmétique, drague… Avec intelligence et humour, il décrypte les stéréotypes qui entourent la masculinité, pour décomplexer les mecs qui ne se reconnaissent pas forcément dans ces codes virils.

Ces vidéos sont très intéressantes car elles permettent aux femmes de se rendre compte du ressenti de certains hommes par rapport aux clichés dont ils souffrent. Elles donnent aussi la possibilité aux hommes de se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls à vivre ces mêmes émotions.

Dans le même genre, les vidéos Entre meufs permettent aux jeunes femmes de parler de thématiques variées, sans tabous.

Ce sont des idées de contenus bien construits, qui instruisent, souvent avec drôlerie, et qui sont à partager avec vos amis, vos ados. Ici, on constate, on s’insurge de ces injonctions qui rabaissent les filles et enferment les garçons derrière un masque lourd à porter.