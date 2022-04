'Viril' et 'Guerrières', deux festivals portés sur la pensée féministes à découvrir au mois de mai

Puisqu’un plateau de théâtre est le lieu possible de la plus grande liberté d’expression, puisqu’il doit se situer hors de toute pression sociale, il incarne la capacité d’action ou de mouvement ; puisque nous n’acceptons pas la régression qui menace les droits des femmes ; puisque nous voulons que le monde sorte du patriarcat ronflant et que cessent les inégalités de race, de genre et de classe : des artistes " guerrières " jouent, incarnent, interrogent, témoignent, dansent. Elles questionnent les privilèges, luttent contre la culture du viol, décortiquent les mécanismes insidieux, partagent la transmission, osent l’écriture érotique, initient la rupture… Toutes ont une énergie bienveillante et un souhait de changement. Quand l’art est féminin…

Guerrières prône l’émancipation, l’absence de dogme ou de tabous, la liberté de disposer de son corps et de son esprit. Seules des artistes femmes ou qui se revendiquent comme telles y sont programmées. Cette édition est particulièrement portée par la pensée féministe, rejouissons-nous !