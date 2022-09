Virgule inversée, crochet dévastateur et Madjer : le magnifique but collectif des… U13 de Santos

Ils ont 13 ans et viennent d'inscrire l'un des plus beaux buts de la saison.

Cela s'est déroulé dimanche au Brésil. Les U13 de Santos affrontaient l'EC São Bernardo à l'occasion d'une rencontre de championnat (victoire 4-0). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes brésiliens ont du talent. Beaucoup de talent.

Il suffit de regarder le deuxième but de Santos pour comprendre. À la base de l'action, David Nogueira Carmo, qui slalome dans la défense adverse à coups de passements de jambes avant d'écarter sur la droite pour Nadson. Le jeune brésilien se joue alors d'un adversaire grâce à une superbe virgule inversée, efface un autre opposant sur un crochet dévastateur et centre ensuite pour Davi Carvalho, qui marque d'une magnifique Madjer. Un but tout simplement incroyable.

Avec ces jeunes prodiges, le club de Santos pourrait à nouveau s'en mettre plein les poches à l'avenir. En 2013, ils avaient déjà cédé Neymar au Barça pour la coquette somme de 88 millions d'euros et 6 ans plus tard, c'est Rodrygo qui filait au Real Madrid en échange d'un chèque de 45M d'euros.