Virginie Nguyen Hoang, reporter de guerre : "On peut voir ce métier comme une mission, mais en fait, c'est un engagement"

Sous ses airs de jeune femme discrète et pausée, Virginie a un tempérament d’acier et ne tient pas en place. "Si je suis en Belgique, 1 mois ou 2, je commence à péter un câble, faut que je bouge !". Sa passion pour le photojournalisme et son courage la font constamment quitter le confort de son pied-à-terre bruxellois pour se retrouver dans des pays soumis à de vives tensions. De retour d’Ukraine, Virginie est encore bouleversée par ce qu’elle a vu sur place. "Il suffit d’écouter ce que les gens racontent et de voir le regard qu’ils ont pour se rendre compte qu’ils ont vécu des atrocités."