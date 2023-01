Virginie Hocq, marraine des Iles de Paix !

La RTBF vient de lancer une toute nouvelle émission de danse THE DANCER, qui désignera ni plus ni moins que le meilleur danseur de Belgique. 3 coachs professionnels iront chaque semaine à la recherche des meilleurs talents de danse de chez nous. Dès la première émission, l’incroyable coach Laurien Decibel a attiré tous les regards. Cette belge qui travaille beaucoup à Los Angeles a la particularité d’être coach et dans l’émission de la RTBF et celle de la VRT, ce qui est unique. Laurien est flamande mais parfaite bilingue et Frédéric Deborsu est allé a la rencontre de ce véritable phénomène !