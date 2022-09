Virginie Hocq et Vincent Taloche dans le Grand Quiz ce dimanche !

Ce dimanche 2 octobre, Jean-Luc Fonck et Jacques Mercier reçoivent six nouvelles personnalités dans le studio du Grand Quiz installé dans la boule Prigogine de l’Atomium. La première équipe est composée de Virginie Hocq, Elodie de Sélys et Vincent Taloche.



Face à eux : BJ Scott, Armelle et Rodrigo Beenkens.