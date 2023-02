Virginie Hocq dévoile ses futurs projets sur scène : "J’ai peur d’être workaholic"

Ce 13 février, Virginie Hocq était invitée dans Salut les copions pour parler de son spectacle Ou presque. Elle nous expliquait notamment le problème des objets dont il faut se débarrasser lors de la disparition d’un proche parent en l’occurrence son Papa.

Que faire de cette vieille soupière ébréchée ? La donner ? Ou plutôt la garder en souvenir même si elle ne servira sans doute plus jamais ? Voici le genre de questions qui taraudaient l’esprit de Virginie Hocq après le décès de son paternel.

Le spectacle Ou presque tourne depuis trois ans. La comédienne planche déjà sur des futurs plans. "Dans ces métiers on ne sait jamais de quoi est fait. Je suis déjà repartie : j’adapte une pièce anglaise avec cinq comédiennes. C’est un nouvel exercice que je ne connais pas. C’est peut-être pour cela que je n’ai pas envie de quitter ce spectacle-là parce que je suis rassurée, je sais que cela fonctionne et on s’embarque dans quelque chose d’autre" confie-t-elle. "J’ai déjà commencé (un nouveau spectacle) mais j’ai peur d’avoir une maladie, d’être workaholic" dévoile-t-elle avec un brin d’humour.

L’équipe du jour était composée de Catherine Ronvaux, Corentin Candi et Raoul Reyers autour de Walid. Salut les copions adore recevoir Virginie Hocq, même si souvent elle arrive en retard avec un grand sourire complice. Une émission pleine de rires, de joie, de bonne humeur et de complicité avec cette grande comédienne. Et encore une fois, Virginie a réussi avec brio sa mise en examen à la fin de l’émission.

► Ou presque le 18/03 à la Sucrerie de Wavre ou encore le 26/03 au Cirque royal de Bruxelles.