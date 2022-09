Virginie Efira se confie sur ses ex : "Je n'aimais que des hommes qui avaient des enfants"

Virginie Efira, actuellement à l'affiche du film "Revoir Paris", en dit plus sur ses aventures amoureuses du passé. Dans une interview pour le magazine Causette, l'actrice en dit plus sur sa vie amoureuse.

Elle se confie sur le type d'hommes qu'elle aimait jusqu'à ses 40 ans : "Jusqu'à mes 40 ans, je n'aimais que des hommes qui avaient des enfants. Je me suis mariée à 22 ans avec quelqu'un qui en avait trois."

L'ancienne animatrice de Nouvelle Star affirme : "Un homme m'apparaissait mieux dans sa paternité. Le lien avec les enfants me semblait très simple et me plaisait beaucoup. J'avais confiance en moi sur ce type de rapports, beaucoup plus que dans mon rapport aux hommes."

Virginie Efira, qui a eu une union avec l'acteur belge Patrick Ridremont, confie que "ses ex ont gardé un bon souvenir."

Aujourd'hui, Virginie Efira est en couple avec Niels Schneider. Une aventure qui a commencé en 2018 lors du tournage du film "Un amour impossible" de Catherine Corsini.