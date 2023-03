Virginie Efira revient sur cette anecdote humiliante qui la hante encore aujourd'hui

Invitée de l’émission "Les Rencontres du Papotin", Virginie Efira est revenue sur une humiliation qui l’a fortement marquée dans son adolescence.

Sacrée meilleure actrice aux César et aux Magritte pour son rôle dans Revoir Paris, Virginie Efira est au sommet de sa carrière. On l’a récemment redécouverte dans "Les Rencontres du Papotin", l’émission atypique créée par Olivier Nakache et Eric Toledano, les réalisateurs d'Intouchables. Chaque mois, une personnalité est invitée à répondre aux questions de journalistes non-professionnels porteurs du trouble du spectre de l’autisme lors d'un échange animé par Julien Bancilhon, psychologue et rédacteur en chef du Papotin. Succédant à Emmanuel Macron, l’actrice belgo-française était la cinquième invitée du programme, lancé pour la première fois en septembre 2022.

Pendant cet échange, elle est revenue sur une anecdote qu'elle avait déjà racontée dans une interview pour Vanity Fair 2021 et qui la hante encore aujourd'hui. Elle a évoqué un de ses profs à l'école qui aimait "récolter les rires dans la classe en se moquant d’un élève". Un jour, elle rendait à un élève de l'argent qu'il lui avait prêté et le professeur, qui avait été témoin de la scène, s'est mis à blaguer lourdement devant tout le monde, lui demandant par exemple "C’est combien ?", comme si elle se prostituait.

Choquée, Virginie Efira n’avait pas répondu et avait même ri. Une absence de réaction qu'elle regrette aujourd'hui. "Ce qu’il a fait était d'une très grande bêtise mais je me suis surtout interrogée sur moi. Je me suis demandé pourquoi j'avais ri à quelque chose d’assez humiliant, de pas très gentil et même assez bête. J’aurais dû dire que ça ne se faisait pas".