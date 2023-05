Virginie Efira raconte pourquoi elle a dû cacher sa grossesse dans les premiers mois

Depuis quelques jours, Virginie Efira affiche son ventre arrondi. L’actrice de 46 ans est enceinte de son deuxième enfant. Dans une émission, elle explique avoir caché sa grossesse pendant les premiers mois.

En une du magazine Télérama, Virginie Efira confirme la rumeur comme quoi elle attend son deuxième enfant. En couple avec Niels Schneider, l’actrice dévoile son baby bump dans une magnifique robe noire.

Invitée dans l’émission "Quotidien" sur TMC, celle qui joue dans le film "Un amour impossible" explique qu’il n’y a pas une grande curiosité sur sa situation là où elle habite : "Vous savez, dans le 11e arrondissement à Paris, je ne sens pas une curiosité massive ! Ce qui est plus complexe peut-être, bon, je ne vais pas parler de ma gestation…"

Par la suite, Virginie Efira expose le problème des premiers mois de grossesse : "Les premiers mois où il y a des risques pour toutes les grossesses, on veut le cacher. Au début, ce qui était rigolo, enfin, pas rigolo du tout d’ailleurs, j’essayais de la cacher. Donc, les César par exemple, parce que là, c’était tôt, j’étais en apnée continuelle… Que je n’arrive plus à faire là…"

Aujourd’hui, elle avoue ne pas avoir envie d’en faire une publicité personnelle : "Comment voulez-vous que je le cache ? J’ai un film qui sort. Je ne vais pas non plus le dissimuler dans un truc… Je n’en fais pas une sorte de publicité personnelle, quoique là, on peut ne pas y croire."

Le 7 juin prochain, Virginie Efira sera à l’affiche du film "L’amour et les forêts".