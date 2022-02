Virginie Efira, la star belge en trois rôles marquants

Devenue l'une des actrices les plus demandées et aimées du moment, Virginie Efira ne cesse d'épater public et critiques dans des rôles de plus en plus marquants. À l'occasion des Magritte du cinéma 2022, où elle est nommée pour Adieu les cons, retour sur trois de ses meilleures prestations. Et dans le cadre de la semaine du cinéma belge, découvrez Continuer de Joachim Lafosse le 10 février à 20h40 sur La Trois et Auvio.

Récemment à l'affiche des films français Benedetta (pour lequel elle vient d'être nommée aux César 2022) et En attendant Bojangles, l'actrice préférée des Belges ne s'arrête plus. Devenue une habituée des festivals et cérémonies de récompenses, Virginie Efira a notamment été nommée au César de la meilleure actrice cinq fois depuis 2016. C'est une année charnière pour la comédienne : c'est l'année de sortie du film ultra-récompensé Elle de Paul Verhoeven où elle fait des étincelles dans un second rôle particulièrement remarqué. C'est aussi l'année du lancement de Victoria, l'un de ses rôles les plus importants.