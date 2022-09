Virginie Efira est aux prises d' "Un amour impossible", l'adaptation du roman culte de Christine Angot

Catherine Corsini a donc adapté l'autofiction réputée sulfureuse de Christine Angot. L'autrice française y racontait l’histoire de son père incestueux, et surtout de sa mère qui n’a rien vu. La cinéaste expliquait à 20 Minutes qu'elle admirait la résilience des deux femmes, qui n'étaient pas que des victimes :

Christine Angot a aidé à libérer la parole des femmes. J’admire le courage dont elle a fait preuve en racontant son histoire.

Malgré la complexité d'adapter un roman culte qui s'étale sur toute une vie, la réalisatrice française n'a pas reculé et dévoile avoir "eu envie de filmer cette histoire de bout en bout, dès les premières lignes." Christine Angot et sa mère ont soutenu l'adaptation, et l'autrice a pu livrer ses commentaires sur le scénario écrit par Catherine Corsini et Laurette Polmanss. Elle a toutefois laissé toute sa liberté artistique à la cinéaste. Les scénaristes ont d'ailleurs reçu une nomination aux César 2019 pour leur travail d'adaptation, tout comme Virginie Efira pour son interprétation de Rachel.

"Un amour impossible" est à découvrir le jeudi 22 septembre à 20h40 sur La Trois et Auvio.