Sur cette photo, on peut découvrir Virginie Efira tout en noir avec une robe et un long blouson. C’est dans un numéro spécial Festival de Cannes que l’actrice a décidé de dévoiler les premiers clichés. En effet, Virginie Efira montera les marches de Cannes avec son joli baby bump dans quelques jours.

Celle qui a joué dans le film "20 ans d’écart" est déjà maman d’une petite Ali, née le 24 mai 2013, issue de sa relation avec le réalisateur Mabrouk El Mechri.

Il y a quelques années, Virginie Efira dénoncé les questions autour de son couple avec Niels Schneider. La comédienne a dix ans de plus que l’acteur français et elle s’agaçait des questions autour de son âge dans les colonnes de Vogue : "Je remarque que c’est une question qu’on ne pose jamais à Niels… On ne la pose qu’aux femmes, jamais à un mec qui a dix ans de plus que sa compagne."

L’amour n’a pas d’âge pour les deux tourtereaux qui accueilleront leur bébé dans les prochaines semaines.