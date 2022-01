Virginie Efira, Cécile de France et Salomé Dewaels, trois Belges nommées aux César 2022

La catégorie reine du meilleur film verra se disputer "Aline", "Annette", "Illusions perdues", mais également "BAC Nord" de Cédric Jimenez, sur les dérives policières dans les quartiers Nord de Marseille, "L'évènement" d'Audrey Diwan, sur l'avortement, qui a décroché le Lion d'Or à Venise, "la Fracture" de Catherine Corsini sur la France des "Gilets jaunes" ainsi que "Onona, 10.000 nuits dans la jungle" d'Arthur Harari.

Du côté de la meilleure réalisation, décernée une seule fois dans l'histoire des César à une réalisatrice, l'Académie a retenu quatre hommes, Leos Carax, Cédric Jimenez, Xavier Giannoli et Arthur Harari, et trois femmes, Valérie Lemercier, Audrey Diwan et Julia Ducournau, qui a décroché la Palme d'Or à Cannes pour "Titane".

Les 4.363 professionnels du cinéma membres de l'Académie ont désormais un mois pour voter et départager les 55 films, répartis dans 24 catégories, avant la cérémonie du 25 février.

Cette 47e Cérémonie des Césars sera présidée par la scénariste et cinéaste Danièle Thompson, tandis que l'humoriste Antoine de Caunes jouera les maîtres de cérémonie sur la scène de l'Olympia. Le duo aura la lourde tâche de raviver une cérémonie marquée par des audiences en berne et un torrent de critiques l'an dernier sur le nombrilisme du cinéma français en pleine pandémie. En 2020, le départ de l'actrice Adèle Haenel en pleine cérémonie après le sacre de Roman Polanski, accusé de viol, comme meilleur réalisateur pour "J'accuse" était devenu l'un des symboles de la lutte contre les violences sexuelles dans le cinéma.