Virginie Despentes : "Un gars qui citerait un auteur féminin aurait l'impression d'un peu se discréditer"

La place des femmes dans la société est notamment questionnée dans Cher connard. Ce déséquilibre se marque aussi dans la littérature constate donc Virginie Despentes : les auteurs masculins préfèrent citer des références masculines plutôt que féminines pour légitimer leur savoir ou expérience littéraire comme le suggère son personnage Oscar.

Si le marché littéraire sourit aux autrices, l'histoire de la littérature a été orientée pour les occulter déclare-t-elle : "En général, spontanément, je pense qu'un gars qui citerait un auteur féminin aurait l'impression d'un peu se discréditer. C'est-à-dire que nous, ce que nous faisons, n'est jamais sérieux. Cela peut être vendeur, mais cela n'est pas sérieux. Cela vaut pour toutes les disciplines".

Avec une nuance toutefois : "Plus les garçons sont jeunes, plus ils sont capables, pour certains d'entre eux, de penser que citer une femme ne les discrédite pas. Que tout ce qui est féminin n'est pas marqué du sceau du gnangnan, du secondaire, du pas sérieux. Il me semble que cela évolue".