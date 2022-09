Virginie Despentes : tout sauf une connasse !

Virginie Despentes nait à Nancy en 1969 dans une famille de postiers aux idées très engagées. Sa mère milite au planning familial et lui met dans les mains très jeune, Simone de Beauvoir et Gloria Steinen. Mais l'adolescente est difficile et ses parents sont forcés de la placer en institut psychiatrique. A 17 ans, elle quitte l'école mais passe quand même son bac en candidate libre.

17 ans, c'est aussi l'âge où elle se fait violer en revenant en stop d'un voyage à Londres. Après avoir été dans le déni pendant des années, elle reconnaitra vingt ans plus tard que ce viol a été "fondateur, de ce que je suis en tant qu'écrivain, en tant que femme qui n'en est plus tout à fait une. C'est à la fois ce qui me défigure et me constitue."

A 18 ans, direction Lyon où elle s'inscrit dans une école de cinéma. Elle enchaine les petits boulots : disquaire, vendeuse, pigiste dans des magazines de rock. Quand elle est trop à court d'argent, elle se prostitue occasionnellement via le Minitel rose. Ajoutez y une bonne dose d'alcool et de drogue et vous comprendrez mieux pourquoi la violence et le sexe constituent une sorte de fil rouge dans toute son œuvre.