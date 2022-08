Virginie Despentes superstar d’une rentrée littéraire très ouverte

Virginie Despentes, dont le nouveau roman sort mercredi, est la vedette incontestée d’une rentrée littéraire où la course au Goncourt et aux autres prix paraît très ouverte.

Ce sont 490 romans qui déboulent en librairie entre mi-août et octobre, selon Livres Hebdo. Le niveau "le plus bas depuis plus de 20 ans", précise le magazine spécialisé.