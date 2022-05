Virginie Demilier dévoile sa première saison au Théâtre de Namur

Première saison au Théâtre de Namur pour la nouvelle directrice, Virginie Demilier, qui fait à divers égards de nouvelles propositions, ainsi qu'un jumelage théâtre et CCN, à savoir les anciens abattoirs de Bomel.

Au programme, des spectacles souvent pluridisciplinaires proches de l'actualité, des sujets parfois dramatiques, mais qui s'inscrivent dans une dynamique scénique optimiste, du chant, de la danse, et quelques moments privilégiés. Notons un anniversaire pour les 30 ans de la Compagnie Victor B, avec une création, "Plus d'espace entre mes oreilles", et des reprises : "Trop de Guy Béart tue Guy Béart", ou "Walking thérapie".

Le Festival de l'horreur : un ciné-concert, des conférences, du théâtre d'objets dans une caravane...

La journée mondiale de lutte contre la pauvreté : mobilisation citoyenne, atelier et parade des lanternes

Et un week-end d'ouverture avec du cirque, un DJ, un spectacle jeune public et une fanfare, du 9 au 11 septembre, au théâtre et au CCN

Rencontre avec Virginie Demilier...