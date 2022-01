Virginie a 35 ans et vit dans la province du Luxembourg. Fan de cinéma et de jeux de société, elle partage également sa passion pour Disney avec son amie Magali. C’est elle qui l’a poussée à se lancer dans la musique. Après avoir donné une série de concerts dans un bar, Virginie se lance dans la grande aventure qu’est The Voice ! Lors des Blind Auditions, bien décidée à prouver aux coachs et au public qu’elle peut faire la différence, elle a décidé d’interpréter la célèbre chanson " Somewhere only we know " de Keane…en français ! Une originalité qui lui a permis d’intégrer l’équipe de Black M.