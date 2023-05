Virginal Paper : l’ancienne papeterie reconvertie en centre d’économie circulaire et en couveuse d’entreprises

Démolir une partie des vieux bâtiments, pour en reconstruire d’autres ; Rénover des ateliers pour relancer d’autres activités industrielles : C’est le défi incroyable que veulent relever Serge Godart et son équipe polyvalente. "Il nous faudra environ dix à quinze ans pour une reconversion complète des lieux, mais nous voulons y croire", souligne Serge Godart. "Ce site a des atouts pour nos activités de traitement des boues, comme la proximité de la voie d’eau et du réseau routier. Ce qui nous permet par exemple d’expédier par bateau les boues traitées ici, vers des centres de revalorisation".

Avec moins de 50 personnes, le Brabançon wallon reconvertit pas à pas quelque 95.000 m² de bâtiments et terrains pour sauvegarder une activité industrielle et locale chère à ses yeux. Le bourgmestre d’Ittre, Christian Fayt, soutient la démarche : "La commune ne souhaitait pas voir un promoteur immobilier lorgner sur ce site. Nous voulions vraiment conserver le caractère industriel et local du lieu. Envisager d'autres projets tels qu'un lieu dédié aux loisirs, aurait supposé des longues procédures au niveau du plan de secteur. Par ailleurs, on sait ce que certaines multinationales sont capables de faire (ndlr : Partir du jour au lendemain). On a en outre vu ce qu’il s'est passé avec la papeterie. Nous tenons à soutenir les entrepreneurs locaux. Et nous sommes convaincus qu’il y a encore de la place pour ce type d’activités en terre wallonne".

A ce jour, une partie des locaux de l’ancienne papeterie ont déjà été réaménagés pour accueillir le charroi de la société, ainsi que les ateliers d’entretien et de maintenance des camions et du matériel de curage, notamment. Le savoir-faire de l’équipe a fait ses preuves. Parmi les contrats récemment décrochés : une intervention technique très spécifique dans les locaux de l’entreprise pharmaceutique GSK. "Nous sommes polyvalents. Nous assurons la conception, la fabrication, la maintenance et la réparation de notre matériel", commente Serge Godart, en rappelant qu’il est fier d’être issu d’une famille d’agriculteurs.

Le long du canal, l’ancienne station d’épuration laisse peu à peu la place au traitement de boues et d’argile qui seront revalorisés par après. Une économie circulaire et locale, encouragée par les autorités.

Quant aux deux énormes imprimantes des anciennes papeteries de Virginal, dont l’une faisait 150 mètres de long et 24 mètres de haut (cfr photo ci-dessus), elles ont été démontées, boulon par boulon ! Direction : la Turquie et l’Ukraine, où elles devraient connaître une seconde vie.