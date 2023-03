Virgin Suicides va ressortir en 4K : voici pourquoi ce film a tant marqué les esprits

"Virgin Suicides", le premier long-métrage de Sofia Coppola sorti en 1999 sera projeté sur grand écran cet été en version restaurée 4K. Que ce soit à travers son esthétique, sa bande-son, sa capacité à saisir les tourments de l’adolescence ou à manier le mystère, le film aura marqué une génération.

Inspiré du roman éponyme de Jeffrey Eugenides (dont la lecture avait bouleversé la réalisatrice Sofia Coppola), "Virgin Suicides" nous plonge dans les souvenirs d’un homme qui, 20 ans plus tôt, dans les années 70, faisait partie d’une bande de jeunes garçons d’une banlieue bourgeoise de Detroit. Ces garçons ont été chamboulés par le destin tragique des sœurs Lisbon, cinq jeunes filles de leur quartier suscitant attraction et fascination et laissant derrière elles bien des mystères.

La mélancolie, le clash des générations, le besoin d’émancipation face à la rigidité parentale, la curiosité pour le sexe opposé, les premiers émois amoureux et désirs sexuels, voilà autant de composantes de l’adolescence captées et restituées avec justesse et délicatesse par Sofia Coppola qui, alors dans la vingtaine, n’était pas si loin de sa propre adolescence au moment où elle a réalisé ce film.

Le casting cinq étoiles a contribué à rendre cette œuvre culte, avec, du côté adulte, James Wood, Kathleen Turner, Danny DeVito et du côté des jeunes, Josh Hartnett ou encore Kirsten Dunst, personnage principal qui crève l’écran.

C’est aussi une première plongée dans l’esthétique de Sofia Coppala. La réalisatrice expliquait en 2018 dans une interview pour le journal anglais The Guardian qu’elle tenait beaucoup à apporter un soin à l’image de ce film consacré à la jeunesse : "Souvent, les films sur les adolescents accordent peu d’attention à la direction photographique. Il n’y a pas beaucoup de films de qualité artistique faits pour le jeune public. Mais je voulais les traiter avec respect, regarder correctement cette période profonde et riche en émotions."

Enfin, l’ambiance de Virgin Suicides ne serait pas la même sans son incroyable bande originale signée Air.

En ressortant au cinéma en 2023, Virgin Suicides chamboulera sans doute autant les ados d’aujourd’hui que ceux de la fin du siècle passé. Voire davantage à l’heure où une plus grande attention est accordée à la santé mentale.