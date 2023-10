Virements instantanés : va-t-on vers la gratuité dans toutes les banques belges ?

La possibilité d’effectuer des virements instantanés a fait son apparition il y a quelques années. Les premières banques belges à proposer ce service l’ont fait à partir de mars 2019. A tout moment, de jour comme de nuit, les week-ends et les jours fériés, il devenait possible de virer de l’argent et de créditer un compte bénéficiaire en quelques secondes, même entre des clients de banques différentes, à condition que les banques concernées aient adopté la méthode des virements instantanés.

Cependant, bien souvent, ce service avait un coût. 0,60€, 1€, 1,25€, par exemple, ce coût variait d’une banque à l’autre et selon les types de comptes détenus par les clients.

Ce coût était justifié par des investissements informatiques à réaliser pour permettre ces opérations. "Les banques ont dû adapter leurs infrastructures et architectures de paiement. Cela a nécessité des investissements", explique Charline Gorez, porte-parole de Febelfin, la Fédération du secteur financier belge.

Depuis 2019, le recours au virement instantané a augmenté au fil des année. On était à 59,8 millions d'opérations de ce type en 2019. On est déjà à plus de 542 millions en septembre pour l'année 2023.