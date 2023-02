Virements bancaires, nouveautés pour la rémunération des joueurs : l’ACFF valide un nouveau cadre financier

L’Association des clubs francophones de football (ACFF) a validé à son tour un nouveau cadre financier pour le football amateur, qui entrera en vigueur à partir de la saison 2023-2024. L’aile francophone de l’Union belge de football l’a annoncé mercredi dans un communiqué.

Les principaux points de ce cadre financier concernent la rémunération des joueurs amateurs. Ils pourront percevoir jusqu’à 4500 euros imposables par saison, avec un maximum de 100 euros imposables par point pris par l’équipe. "Ces sommes sont totalement libérées de cotisations sociales, car elles sont considérées comme des défraiements et pas comme des salaires", a souligné l’ACFF. Les clubs qui souhaitent payer leurs joueurs un montant supérieur à 4500 euros devront se soumettre à la législation fiscale et sociale en vigueur.

Autre nouveauté à relever, à partir du 1er juillet, les clubs ne pourront plus payer leurs joueurs que par virement bancaire, au départ du compte du club. De plus, tous les clubs amateurs devront signer une convention avec les joueurs et enregistrer cette convention à la fédération. Une convention type sera mise à la disposition des clubs et des joueurs.

En plus de cela, les clubs amateurs devront enregistrer leur budget sur une plateforme digitale. Les fédérations mettront un support informatique à la disposition de ceux-ci dans cette optique.

Ces nouvelles règles de gouvernance avaient été approuvées le 13 février par l’Union belge de football (URBSFA) et Voetbal Vlaanderen lors d’un Conseil supérieur du football. L’ACFF avait indiqué qu’elle prendrait une décision plus tard.

Ces changements, qui prendront effet à partir du 1er juillet 2023, interviennent à la demande des clubs, qui avaient tiré la sonnette d’alarme pendant la période du coronavirus, parce que les choses allaient mal sur le plan financier. L’Union belge et ses deux ailes ont mené une enquête auprès de 1000 clubs afin d’identifier les points sensibles.