Virelles : un après-midi pour observer le soleil

C’est en quelque sorte la star du moment : le soleil était, ce samedi après-midi, l’objet de toutes les curiosités sur le site de l’Aquascope de Virelles. Le cercle local d’astronomie proposait une séance d’explication et de découverte des cadrans solaires mais aussi une observation exceptionnelle du soleil grâce à une lunette d’observation solaire baptisée "Lunt".

Les visiteurs sont là dès le début de l’animation qui commence par l’explication, démonstration à l’appui, du principe et du fonctionnement d’un cadran solaire. Sculpteur et concepteur de plus d’une centaine de cadrans solaires originaux, Claude Gahon est venu de Paris pour transmettre sa passion : "la conception de mes cadrans solaires, c’est l’occasion de mêler créativité, sciences et bien sûr plaisir ! Une cigogne et ses petits ou encore l’Atomium qui donne l’heure grâce au soleil, c’est original. Scientifiquement, expliquer, par exemple, qu’un cadran solaire n’est précis que quand on ne le bouge pas géographiquement est important aussi !"

L’autre attraction de cette animation autour du soleil, c’est la possibilité pour chacun des visiteurs d’observer en pleine journée le soleil avec la lunette d’observation solaire "Lunt". "Cette lunette permet d’observer le soleil en détail en toute sécurité, explique Patrice Wuine, président du CNABH (le Cercle des Naturalistes et Astronomes Amateurs de la botte du Hainaut). Elle permet notamment de voir les taches solaires et toute une série de détails invisibles avec d’autres appareils d’observation."

Raphaël Lebrun est venu en famille : "J’ai déjà observé le soleil mais en fin de journée et certainement pas avec une lunette aussi perfectionnée. C’est fascinant mais ce qui est aussi intéressant c’est d’écouter toutes les explications de ces passionnés."

Et après le soleil cet après-midi, le site de l’Aquascope propose notamment ce samedi soir à partir de 21h30 une observation du ciel nocturne commentée par des spécialistes.