Virelles : les premières cigognes sont arrivées

Un premier couple de cigognes blanches est arrivé hier et s’est déjà installé dans l’un des nids de l’Aquascope de Virelles. Les premières images sont apparues sur les réseaux sociaux suscitant une interrogation : déjà ? Anne Sandrap, la responsable de la communication de la réserve naturelle, apporte la réponse : "le repère, c’est facile, c’est la mi-février. Cela peut paraître étonnant, parce qu’il fait encore un peu froid, mais cela fait quelques jours que notre impatience grandit. C’est toujours un moment heureux, évidemment. L’an dernier, le premier couple était arrivé le 9 février et le deuxième dès le lendemain. On espère donc voir arriver d’autres couples dans les jours qui viennent". Une fois installées, les cigognes prennent quelques semaines avant de mettre la nidification en route vers la fin mars ou le début avril.