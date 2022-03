Virelles : les cigognes sont de retour et seront encore mieux accueillies

Grâce à un financement conjoint de la Région Wallone et de l’Europe, le site de l’Aquascope de Virelles est en pleins travaux. Le but est d’en faire un pôle éco-touristique majeure de Wallonie. Mais les cigognes s’en cognent, des grues et des engins qui s’affairent encore sur le site pour quelques jours. Elles ont retrouvé leur nid, au sommet de ces mâts, érigés pour elles. La cigogne est fidèle à son nid. Et elle est là. Fidèle depuis 2015, année qui a vu les premières naissances de cigogneaux à Virelles. 3 des 4 nids aménagés sont occupés depuis quelques jours, à Virelles. Alors tant qu’à faire des travaux sur le site, autant améliorer l’accueil de cet oiseau qui plaît au public.