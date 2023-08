Virages à angle droit, pavés et averses attendues : la météo comme juge de paix des Mondiaux de cyclisme ?

La question qui se pose dès lors : parcours sec, calme et sécurisant, ou bien la pluie jouera-t-elle les trouble-fêtes ? La réponse, comme le temps, sera belge : un mix !

Lors du départ de la course (09h30 heure locale, soit 10h30 chez nous) à Edinbourg, les coureurs s’élanceront sous un temps sec, un mélange de nuages et d’éclaircies sera de la partie. Il fera frais au départ, les coureurs devront certainement se couvrir, puisque le mercure ne dépassera pas les 12°C et ne montera pas au-dessus de 14-15°C vers midi lors du passage sur The Crow Road.

Dès 13h-14h, il faudra tenir les averses à l’œil : le premier passage du peloton sur le circuit de Glasgow est prévu vers 12h30, le quatrième vers 13h10, le septième vers 14h25 avant une arrivée théorique à 15h40 (16h40 chez nous, donc). Durant tout ce laps de temps, le risque d’averses restera ponctuel mais de plus en plus fréquent après 14h. Les derniers modèles évoquent un risque de 40% de "chance" de précipitations entre 13h et 14h... mais 80% pour l’heure suivante et 90% après 15h. Les quantités resteront très faibles, mais assez, sans doute, pour rendre le sol glissant sous les pneus très fins des cyclistes qui devront redoubler de prudence à l’approche des virages.

Le mercure ne bougera pas beaucoup (un degré en plus au mieux). Lot de consolation : le vent orienté secteur nord soufflera peu (10 km/h en moyenne, pas beaucoup plus) et épargnera donc un peu les coureurs.