Virage serré pour les F-16 belges en Ukraine

La Belgique s’engage à livrer des F-16 à l’Ukraine. Enfin, si tout va bien. Décision surprise annoncée hier pour la venue, surprise aussi, de Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a dû cacher les divisions de sa coalition.

Une accolade

Oui, pour tout dirigeant occidental, recevoir une accolade de Volodymyr Zelensky est une forme de médaille, de promotion, de publicité. Volodymyr Zelensky incarne le courage de la résistance ukrainienne à l’invasion russe. Il dispose d’un pouvoir d’influence énorme, et il en use très intelligemment depuis le début de la guerre pour obtenir du soutien à l’Ukraine.

Pour organiser, en marge du sommet de l’OTAN, une rencontre avec Volodymyr Zelensky, Alexander De Croo, devait pouvoir annoncer autre chose que le soutien affiché, jusqu’ici, par la Belgique. Un soutien qui est dans la moyenne basse des pays occidentaux, à l’instar de la Hongrie, de l’Italie ou de la France, bien loin derrière l’Allemagne, les Pays-Bas ou le Danemark.

Un revirement

Cette nouveauté, c’est donc l’envoi de F-16 en Ukraine, contrairement à ce qui a été annoncé jusqu’ici. Mais Alexander De Croo a eu du mal à cacher les conditions associées à cette décision.

Deux conditions, au moins, seront indispensables. D’abord, il faudra que le F-35 soit livré dans les temps. On parle de mai 2024 pour les premiers avions, mais ils resteront des mois aux États-Unis pour la formation des pilotes. Ils arriveront en capacité opérationnelle quelque part en 2025, à ce moment-là, si des F-16 sont encore en état de marche, ils pourront être donnés. On parle de 2 à 4 appareils.

L’autre condition, c’est que la décision reviendra au prochain gouvernement. C’est à ce moment-là que les choses devront être décidées. C’est la démocratie, dit Alexander De Croo. Il oublie de dire qu’il est très courant qu’un gouvernement engage un suivant par une décision. Le gouvernement actuel aurait pu engager la Belgique et formellement prendre la décision, quitte à ce qu’elle soit invalidée par le suivant. Il n’a pas pu le faire. Il n’a pu s’entendre, entre aile droite et aile gauche, que sur une promesse non engageante de livraison de F-16.

Le communiqué de la ministre de la Défense dit : "à partir de 2025, la Défense pourra proposer de fournir des F-16 aux Forces armées ukrainiennes, dans le cadre du processus de remplacement de la flotte belge de F-16 par des avions de chasse F-35". La défense pourra proposer de fournir. Voilà, la vraie nature de notre promesse.

On notera le changement opportuniste à 180° de la position de la ministre socialiste qui jusqu’ici disait que ce n’était pas possible.

On notera aussi la communication tout aussi opportuniste du MR qui dit que c’est grâce à ses pressions que la ministre a changé d’avis, alors que la décision s’est surtout jouée ailleurs, dans les pressions diplomatiques des alliés.

Une montée en puissance

Cela dit, même s’il y a beaucoup de communication, cette promesse sur le F-16 est importante. D’abord parce qu’on imagine mal un prochain gouvernement tout d’un coup refuser de livrer des F-16 disponibles si l’Ukraine est malheureusement toujours en guerre. Et même si elle ne l’est plus, elle aura besoin du soutien occidental pour sa flotte d’avions de chasse. Pour la Belgique, c’est bel et bien une escalade dans l’engagement au côté de l’Ukraine.

L’autre annonce, moins spectaculaire, mais tout aussi importante, c’est l’annonce d’un fonds de près de 1,7 milliard d’euros issus de la taxation des avoirs russes gelés. C’est l’annonce aussi que l’industrie belge Sabena Engineering, notamment, va prendre en charge la maintenance des F-16 donnés par les Danois, les Norvégiens et les Néerlandais aux Ukrainiens. On l’oublie souvent, mais la Belgique dispose du plus grand centre européen de maintenance de F-16 en Europe à Charleroi. Car dans les années 70, la Belgique avait non seulement acheté des F-16 mais en plus négocié l’assemblage des avions pour d’autres pays. On a assemblé au total 222 F-16 et on en a modernisé 1200. Le contrat du siècle a de beaux restes.