Virage idéologique : après la folie et le hype autour des start-up, les politiques redécouvrent que l’avenir, c’est l’industrie

S’il fallait retenir une information économique importante de la semaine écoulée, c’est la moindre attractivité de la Wallonie pour les investisseurs étrangers. En tout cas, c’est ce qu’il découle du dernier baromètre de la société de consultance. La Wallonie signe pour 2022 son plus mauvais score d’attractivité depuis dix ans.

Ça va d’autant plus mal que la Flandre, une fois de plus, suit le chemin inverse. On peut discuter de la méthodologie mais cette société spécialisée dans les plastiques biosourcés a décidé d’investir 500 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle usine, pas en Wallonie, mais en France. On peut dire que c’était la double claque. Alors heureusement, qu’il y a Cockerill, l’une de nos plus belles entreprises, qui elle aussi a annoncé qu’elle allait s’allier avec le français Technip énergie pour donner justement naissance aux premiers champions européens de l’hydrogène vert. C’est sur le sol belge que la nouvelle entité sera donc localisée. Alors tout n’est donc pas perdu en termes de réindustrialisation.