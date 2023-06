Virage conservateur de la Cour suprême des Etats-Unis : la bataille des idées

Un an après avoir mis fin à la protection du droit à l’avortement, la cour suprême remet une nouvelle fois en cause des avancées sociales progressistes et révèle ainsi le rapport de force existant dans l’institution.

Car les juges y sont nommés à vie par le Président des Etats-Unis avec le consentement du Sénat. Ils peuvent quitter leur fonction au moment où ils le souhaitent. L’opportunité de les choisir et le positionnement idéologique de la cour impliquent une décision qui peut influencer la législation américaine à long terme. Compétente dans les cas relevant de la Constitution, des lois des États-Unis ou des traités, la cour est l’interprète ultime. Elle définit ainsi les droits fondamentaux des citoyens américains.

Au nombre de 9 au total, ils sont 6 juges conservateurs nommés par le camp républicain (2 par Georges W Bush dont le juge en chef, 1 par Georges Bush père et 3 par Donald Trump) et 3 par le camp démocrate (Barack Obama en a nommé 2 et Joe Biden a choisi le dernier). Aujourd’hui majoritaires, les juges conservateurs ont donc le champ libre pour remettre en cause les politiques progressistes mis en place ces dernières décennies.