Violons Barbares, gagnez deux places

Violons Barbares, c’est la rencontre de trois musiciens aux origines et cultures différentes : un mongol, un bulgare et un français.

Le trio hybride surprend par son originalité et sa virtuosité. De leur musique émane une cohésion singulière, puissante et un enthousiasme débordant. Sur scène, c’est comme si une tribu entière de cavaliers farouches nous emmenait dans la steppe mongole, en passant par les contrées balkaniques, violons sur le dos et tambours dans les valises.

Le 13 janvier à "La Ferme!", 1348 LLN

Plus d'infos: Violons Barbares - La ferme du Biereau