Violonistes, inscrivez-vous au concours Crickboom !

Le Concours " Crickboom " a été créé et pensé pour les jeunes violonistes inscrits dans les Académies de Musique de Belgique.

Ce Concours est organisé par l’ASBL Prix Artistiques de la Ville de Verviers. Il veut permettre aux élèves de pouvoir connaître la scène et la préparation scrupuleuse demandée pour un concours. Ce concours se veut convivial, dans la bonne humeur et le respect de chacun. Un concours qui se veut novateur et tient à mettre en avant l’expérience acquise par chaque candidat plutôt que le classement final.

Tout le monde ressortira gagnant de cette aventure : élèves, professeurs, parents et membres du jury. Un beau moment de partage pour enrichir son expérience de la scène, se confronter au public et bénéficier de retours constructifs.

Plus d’informations sur les modalités du concours : Concours "Crickboom" – Prix Artistique de la Ville de Verviers (pavv.be)

Lancez-vous sans plus attendre, la date limite d’inscription est le 15 juin.