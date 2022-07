Violeur de la Sambre : 20 ans de prison pour Dino Scala avec période de sûreté des deux tiers

Dino Scala, qualifié de "violeur de la Sambre" suite à une série de viols et d’agressions sexuelles entre 1988 et 2018, a été condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises du Nord (France). Le parquet avait requis contre lui la peine maximale, soit 20 ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté couvrant les deux tiers de la peine. Dino Scala s'est également vu interdire le séjour sur le territoire du Nord de la France. Un suivi psychologique sera assuré. Il devra par ailleurs se soumettre à un traitement thérapeutique adapté à son profil et procédé à l'indemnisation de ses victimes.

Agé de 61 ans, Dino Scala a été reconnu coupable de dix-sept viols, douze tentatives de viol et vingt-sept agressions ou tentatives d’agression sexuelle, ces faits ayant été commis à proximité du lieu où il réside, autour de la Sambre pas loin de la frontière franco-belge. Deux faits dont un qualifié de viol n'ont pas été retenus par la cour d'assises. L'accusé ne reconnait pas seize faits pour lesquels il a pourtant été condamné, ce qui laisse supposer qu'il pourrait faire appel.