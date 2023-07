Violette Nozière : comment une empoisonneuse et parricide a levé le tabou de l’inceste au 20e siècle

Le 10 octobre 1934, Violette Nozière, 19 ans, entre dans la salle d’audience de la cour d’assises de la Seine, à Paris.

À l’époque, le crime pour lequel elle est jugée est tout sauf ordinaire. Violette risque sa tête d’ailleurs, au sens littéral du terme, elle risque sa tête dans ce procès. D’ordinaire, à cette époque, la tradition judiciaire voulait que les femmes échappent à la guillotine, un signe de compassion ou de pitié de cette justice d’hommes pour le sexe faible.

Mais pour elle, cela risque d’être différent. On n’empoisonne pas son père, on ne tue pas son père, et on n’essaye pas de se justifier en insultant sa mémoire, en inventant des atrocités dont on ne peut même pas dire le nom en public. Ce sont ses explications et ses accusations d’inceste qui placent Violette Nozière du côté de celles qui, malgré la tradition, risquent leurs têtes. Surtout si on a comme elle, un passé de débauchée, de dépravée, qui n’est certainement pas vu comme une quête d’émancipation…

Pourquoi Violette en vient à tenter par deux fois, et de réussir à la seconde tentative, de tuer ses parents ? Pourquoi le parricide est-il considéré comme le crime le plus abominable à l’époque ? Violette Nozière a-t-elle pu échapper à l’échafaud ? Récit et réponses sur cette affaire judiciaire qui a ébranlé toute la société française dans cet épisode de Femmes coupables.