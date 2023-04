Violente agression à la prison de Namur : les agents ont repris le travail

Le travail a repris, ce lundi après-midi, à la prison de Namur. Le personnel avait débrayé dimanche, suite à l’agression violente d’un gardien par un détenu. Ce dernier a été transféré vers la prison de Saint-Gilles, comme les travailleurs le demandaient, ce qui a permis d’apaiser les tensions. Dimanche, et une bonne partie de la journée de lundi, le personnel s’était contenté d’assurer un service minimal, en protestation. "On ajoute une heure de préau par rapport à ce qu’on a fait hier. Donc on assure la distribution des repas, des médicaments et le préau. C’est tout", expliquait lundi matin Arnaud Hénin, délégué permanent CGSP. "On est tous choqués. J’ai vu des collègues pleurer."