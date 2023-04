Violente agression à la prison de Namur : les agents continuent leur mouvement

Service minimal ce lundi à la prison de Namur. "On ajoute une heure de préau par rapport à ce qu’on a fait hier. Donc on assure la distribution des repas, des médicaments et le préau. C’est tout", nous explique Arnaud Hénin, délégué permanent CGSP.

Les agents demandent le transfert rapide du détenu qui a agressé violemment l’un de leurs collègues dimanche matin. "J’étais présent hier. On est tous choqués. J’ai vu des collègues pleurer. Je suis passé à la prison ce matin et le ressenti reste le même".

Un détenu de la section de défense sociale (nouvelle appellation de l’annexe psychiatrique) a attaqué un agent alors qu’il entrait dans sa cellule. Il l’a rué de coups et lui a planté une fourchette dans l’épaule en hurlant des menaces de mort. De source syndicale, on nous indique également que le Groupe d’interventions spéciales de la police de Namur qui a fouillé la cellule après l’agression, y a trouvé une arme artisanale. Ces détails ne font qu’aggraver le choc ressenti par les agents.

"Le personnel présent hier matin est fort marqué, à juste titre", nous a confié la direction.

Les faits de ce dimanche ont été communiqués au Parquet et le transfert du détenu a été demandé à l’administration centrale. Il devrait avoir lieu rapidement, croit savoir la direction de l’établissement pénitentiaire.