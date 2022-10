Violent retour sur terre pour le Club Bruges, balayé par le FC Porto (0-4)

Le Club Bruges n’avait pas encaissé le moindre but après quatre journées de Ligue des champions. Ce mercredi soir, face au FC Porto, Simon Mignolet, héroïque jusqu’ici, s’est retourné à quatre reprises. Méconnaissables, les Brugeois n’ont jamais existé dans cette rencontre et se sont sèchement inclinés 4 buts à 0. Avec ce résultat, les Dragons prennent leur revanche sur le match aller (défaite sur le même score) et reviennent à un point du Club Bruges avant la dernière journée.

Il a manqué un peu de tout à Bruges en première période pour mettre à mal les Portugais. Manque d’agressivité, manque de concentration par moments, les Brugeois sont dominés et sont logiquement punis à la demi-heure après s’être occasionné quelques frayeurs.

C’est l’Iranien Taremi, qui a profité d’une mauvaise relance dans l’axe du Diable Rouge Mechele, pour ouvrir le score d’un subtil plat du pied (0-1, 33'). Mignolet est battu et se retourne pour la première fois depuis le début de la compétition.