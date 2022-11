Violent Night un film de Noël très festif réalisé par Tommy Wirkola avec David Harbour

Aux commandes de ce film festif d’un genre, comment dire, particulier, on retrouve Tommy Wirkola, réalisateur auquel on doit Dead Snow et Hansel & Gretel : Witch Hunter. Quant à la production, on retrouve David Leitch, le réalisateur entre autres de Bullet Train et Deadpool 2. Avec une telle équipe, l’action est donc au rendez-vous, complètement décalée et jouissive. Au casting David Harbour, qui est devenu une star internationale grâce à la série Stranger Things, diffusée sur Netflix. Remarqué dans le film Black Widow, on le retrouve ici en Père Noël. Un Père Noël qui n’est pas descendu du ciel uniquement pour distribuer des jouets aux enfants sages…