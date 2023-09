Violences sexuelles : peut-on ne plus financer publiquement l'Église catholique ?

Jean-François Husson, maître de conférences à l’ULiège et coordinateur de l’ORACLE (Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et L’Etat), nous détaille la répartition des subsides en fonction de leur provenance : " Les interventions du fédéral au culte catholique s’élèvent à 75 millions d’euros. Ce sont les traitements, à savoir les salaires et les pensions des ministres du culte. C’est-à-dire les curés, les évêques, doyens, etc. L’autre provenance principale est locale. Ce sont les interventions des communes, des provinces et des régions pour la couverture des fabriques d’église. Au total, ce sont 126 millions réservés à la gestion des lieux du culte catholique. "

Jean-François Husson nous spécifie les postes de dépenses de ce financement au niveau local : "Il ne s’agit pas de traitements. Cela couvre par exemple les travaux d’entretien, les emprunts de ceux-ci, les assurances, le chauffage, etc. Tout ce qui a attrait à la logistique, le fonctionnement du culte. C’est-à-dire avoir des bâtiments qui sont dans un état qui permet l’exercice digne du culte. Mais aussi, tout ce qui est indispensable au culte comme les hosties, l’encens, etc. A noter que 6,4 millions d’euros couvrent les dépenses des aumôneries. Il s’agit des services du culte assurés dans les prisons, les hôpitaux, à l’armée, etc."

Outre ces financements publics, l’Eglise a également des ressources propres. Parmi celles-ci, elle dispose d’un patrimoine immobilier important. L’Église a reçu et reçoit encore également des dons et des legs. C’est sans compter sur le produit des collectes dominicales, et de l’argent obtenu lors de certains événements.