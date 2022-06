Violences sexuelles : de plus en plus de victimes se rendent dans les CPVS

Parmi les victimes on compte au moins 90% de femmes et 10% d’hommes (8% du total des victimes majeures et 13% du total des victimes mineures). De plus en plus de victimes se rendent par elles-mêmes (et non via la police) dans les CPVS : 43% en 2021 contre 35% en 2017-2018. "Cela peut s’expliquer par l’augmentation de la notoriété des CPVS, notamment due à une communication accrue autour des centres", explique la Secrétaire d’État.

En termes d’âge, les ados et jeunes adultes sont les publics les plus à risques (les 13-17 ans représentent 17% des victimes, les 18-26 ans 35% des victimes), ce qui montre l’attention spécifique à apporter à ce public. La moyenne d’âge des victimes de violences sexuelles qui se présentent depuis 2017 dans tous les CPVS est de 24 ans.