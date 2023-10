Violences sexuelles au sein de l'Eglise : la Fondation Dignity a versé environ 6 millions d'indemnisation aux victimes d'abus

La Fondation d'utilité publique Dignity, créée en janvier 2012 par les évêques et supérieurs religieux de Belgique pour reconnaître et indemniser financièrement les victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé dans la foulée de la précédente commission d'enquête parlementaire, a versé jusqu'à présent environ 6 millions d'euros à celles-ci, indique-t-elle lundi.

Dignity a traité 1392 dossiers d'abus sexuels ces dernières années et des indemnisations ont été versées dans 80% des cas. Plus de 600 signalements sont parvenus via le Centre d'arbitrage en matière d'abus sexuels où les victimes pouvaient se signaler jusqu'au mois d'octobre 2012.

Les points de contact mis en place par l'Église catholique dans notre pays à la suite des scandales d'abus sexuels ont reçu, quant à eux, 764 signalements. La Fondation a également exprimé son soutien à la décision de principe de créer une nouvelle commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels commis par des membres du clergé.

L'ensemble des partis représentés au sein de l'hémicycle ont en effet demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête à la suite de la diffusion des témoignages de victimes de violences sexuelles commises par des ecclésiastiques dans le documentaire de la VRT 'Godvergeten'. Dignity voit dans la nouvelle commission d'enquête parlementaire, une occasion d'évaluer son travail en vue d'éventuelles améliorations. "La lutte contre les abus sexuels et leur prévention constituent et demeurent pour tous un apprentissage permanent", explique la Fondation lundi dans un communiqué.

Dignity espère par ailleurs que la commission d'enquête parlementaire ainsi que le Conseil supérieur de la Justice apporteront les éclaircissements nécessaires en ce qui concerne les allégations d'ingérence de l'Église dans le fonctionnement de la justice. La Fondation espère également que la commission d'enquête parlementaire à laquelle elle souhaite participer aura un impact positif pour toutes les victimes d'abus sexuels dans notre société. La nouvelle commission d'enquête sera officiellement installée lors de la séance du 19 octobre prochain. Elle aura alors jusqu'au 31 mars 2024 pour formuler des conclusions et des recommandations.