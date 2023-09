Violences sexuelles au sein de l’Eglise : l’évêque d’Anvers se dit partisan d’une commission d’enquête parlementaire

L’évêque d’Anvers, Mgr Johan Bonny, s’est déclaré mercredi partisan de la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur les violences sexuelles commises dans l’Église.

"Je suis absolument favorable à ce que nous examinions cette question dans une société démocratique", a-t-il affirmé lors du journal télévisé de la chaîne de télévision privée flamande VTM. Un consensus se dessinait mercredi pour la mise sur pied d’une telle commission d’enquête après la diffusion par la chaîne publique VRT du documentaire "Godvergeten" qui a livré au cours des dernières semaines les témoignages de nombreuses victimes et de leurs proches. Le reportage a fait grand bruit au nord du pays. Mgr Bonny s’est également dit favorable à cette commission. "Nous sommes un État de droit et ce problème s’est posé au sein de l’Église. Nous avons tout à gagner de la transparence et de la participation démocratique", a déclaré l’évêque. "Ils (les parlementaires) peuvent enquêter sur tout ce qui s’est déjà passé. Beaucoup de choses se sont déjà passées. La commission parlementaire d’il y a dix ans dispose également d’une commission de suivi, qui peut enquêter sur tout, en toute sécurité", a-t-il expliqué.

Le prélat a souligné qu’il s’était rendu à l’abbaye de Saint-Pierre de Solesmes dans la Sarthe (ouest de la France), pour demander à l’ancien évêque de Bruges, Roger Vangheluwe, de renoncer à ses titres, à la suite des violences sexuelles commises sur son neveu, tant avant qu’après sa désignation comme évêque. "Nous ne pouvons plus défendre publiquement que quelqu’un qui a fait de telles choses puisse être évêque", a souligné Mgr Bonny.

Il a ajouté qu’il avait donné à Roger Vangheluwe "quelques jours" pour y réfléchir. "S’il ne répond pas à la demande avant la fin de la semaine, les évêques belges se rendront à Rome", a-t-il ajouté.